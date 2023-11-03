Промоутер знайшов виправдання, чому Ф'юрі переніс бій з Усиком

Про це повідомляє Eurosport.

"Справа не лише в синцях, а й у тому, що у Тайсона був 12-тижневий табір і у нього народилася дитина. Це був важкий бій, тому йому потрібно повернутися додому і взяти кілька тижнів відпустки. І тоді у нього залишається лише шість тижнів для підготовки. Якби бій проти Нганну закінчився раніше, то 23 грудня було б дуже вірогідною датою. Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я сказав: "Ти не готовий", - каже промоутер Френк Воррен.

За словами Воррена, бій Усик - Ф'юрі обов'язково відбудеться до 2 березня. Він буде за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом, у разі відмови битися у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).