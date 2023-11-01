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Елегантний асист Малиновського вивів "Дженоа" в 1/8 фіналу Кубка Італії

1 листопада, 2023 середа
19:21
Спорт Руслан Малиновський, "Дженоа"

У середу, 1 листопада, "Дженоа" переграв "Реджану" в 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Дженоа" - "Реджана" завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. Українець Руслан Малиновський, який з'явився на полі на 97-й хвилині, зіграв ключову роль в поєдинку.

Основний час гри закінчився внічию 1:1, тому командам довелось грати овертайм, де і відзначився Малиновський. Першим же дотиком українець зробив результативну передачу на Альберта Гудмундссона, який забив на 99-й хвилині.

Руслан Малиновський ефектно, в один дотик розрізав оборону "Реджани" та вивів Гудмундссона на ударну позицію.

Кубок Італії

1/16 фіналу

1 листопада

"Дженоа" - "Реджана" 2:1

Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 - Джаманка, 37

  • 27 жовтня у 10-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" обіграла "Салернітану". Руслан Малиновський віддав перший асист за команду.
футбол
Італія
Руслан Малиновський
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