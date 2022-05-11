До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану
До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги для переселенців та захисників України від Азербайджану
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
"Ми щиро дякуємо посольству і народу Азербайджану за цю допомогу. Тут крупи, консерви, олія, борошно та багато інших продуктів, які не будуть швидко псуватися. Крім цього, посольство направило нам розхідні медичні матеріали", - зазначила Наталя Костюченко, голова БФ "Фонд оборони країни".
Відомо, що у гуманітарній допомозі знаходяться продукти довготривалого зберігання та медикаменти. Їх розподілять серед тих, хто цього вкрай потребує, - переселенці та українські військові.
- Нагадаємо, 15 квітня Азербайджан відправив 29 тонн гуманітарної допомоги українським біженцям в Молдові. Також 12 березня Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги - харчових продуктів та ліків на суму 5,5 млн євро.
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