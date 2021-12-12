До ЄС з Білорусі прориваються не біженці, а диверсанти приватних армій, - Роман Безсмертний

Про це політик і дипломат, експосол України у Білорусі Роман Безсмертний заявив в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



"Що стосується Білорусі, то, очевидно, що тут буде переформатовано міграційну кризу в певні диверсійні групи. Тому що, даруйте, але ці люди мають кудись подітися. Згадаєте мої слова. Вони як з'явилися ніби несподівано, так і зникнуть несподівано", - сказав політик.



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Біженцями, в класичному розумінні поняття, Безсмертний цих осіб не вважає.



"І це ще раз засвідчить те, що це не мігранти, що це не біженці, що це підрозділи відповідних приватних армій, які формувалися з основ тих груп, які діяли в рамках "Робочої партії Курдистану", в Афганістані, в інших країнах Азії", - наголосив Роман Безсмертний.



