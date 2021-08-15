Перекидуванням біженців з Іраку до Литви займається фірма з Управління справами Лукашенка, - розслідування

Такого висновку під час проведеного ними спільного розслідування дійшли російський опозиційний центр "Досьє" та німецьке Der Spiegel, розповідає Еспресо.TV.



Потоки мігрантів координує білоруська державна туристична компанія "Центркурорт". Вона входить до структури Управління справами сампроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.



До рук розслідувачів потрапили документи "Центркурорту", що підтверджують участь державної турфірми у ввезенні іракців до Білорусі. З них випливає, що на початку травня 2021 року "Центркурорт" уклав договір про співпрацю "із розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорус" з білоруською туристичною компанією "Оскартур". Її очолює Салах Мухеймен Аль-Асад.



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Невдовзі "Оскартур" став звітувати перед "Центркурортом" про контакти з авіакомпанією Fly Baghdad, а за кілька тижнів після цього іракський перевізник запустив регулярні рейси до Мінська. Крім того, "Оскартур" звернувся в "Центркурорт" з проханням допомогти отримати візи 51 громадянину Іраку, хоча видачею віз займається Міністерство закордонних справ, а не Управління справами президента.



З документів випливає, що через Лукашенковий "Центркурорт" пройшло понад 200 заявок на візи для іракських громадян. Метою приїзду багатьох "туристів", включно з дітьми, було зазначено "проведення мисливського туру в господарствах для полювання".



У деяких заявках на візи також вказувалися готелю розміщення - "Мінськ" й "Білорусь", що є популярними серед іракських "мандрівників". В групах, присвячених поїздці з Іраку в Європу через Білорусь, самі іракці пишуть, що в готелях не затримуються: зазвичай вони проводять там пару ночей, а потім прямують до прикордонного пункту "Беняконі" й намагаються перелізти через півтораметрову огорожу, що відокремлює Білорусь від Литви.



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До того ж «Центркурорт» уклав договір на надання транспортних послуг з білоруською компанією "Стройтур", яка пропонує оренду автобусів з водіями. Надалі ця фірма виставляла "Центркурорту" рахунки за надання транспортних послуг за маршрутом Мінськ - аеропорт Мінська - Мінськ.





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