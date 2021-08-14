Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
Міноборони Латвії опублікувало шокуючі кадри. На відео видно, що насправді відбувається на латвійсько-білоруському кордоні
Ситуація там тепер схожа на литовьско-білоруське прикордоння, розповідає Еспресо.TV.
Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів переміщатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю.
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Під час привалів лядям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.
Портал Sargs.lv, заснований Міноборони Латвії, наголошує, що подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі, спрямованої проти країн Балтії, Польщі, НАТО і ЄС.
Першою ж почала страждати Литва, якій самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко не може пробачити надання прихистку його політичній суперниці, законно обраній 9 серпня 2020 року главі Білорусі Світлані Тихановській.
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