Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт

Ситуація там тепер схожа на литовьско-білоруське прикордоння, розповідає Еспресо.TV.



Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів переміщатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам бойовою зброєю.



Читайте також: За повернення додому Литва обіцяє нелегалам по 300 євро



Під час привалів лядям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.



Портал Sargs.lv, заснований Міноборони Латвії, наголошує, що подібні дії є частиною гібридної спецоперації Білорусі, спрямованої проти країн Балтії, Польщі, НАТО і ЄС.



Першою ж почала страждати Литва, якій самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко не може пробачити надання прихистку його політичній суперниці, законно обраній 9 серпня 2020 року главі Білорусі Світлані Тихановській.