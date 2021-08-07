За повернення додому Литва обіцяє нелегалам по 300 євро

Про це заявила керівниця Департаменту міграції МВС країни Евеліна Гудзінскайте, передає Еспресо.TV.



За її словами, гроші будуть виплачуватися в аеропорту перед посадкою на рейс.



"У разі повернення до Литви ще раз на ці гроші претендувати буде не можна", - наводить слова чиновниці Литовське державне радіо і телебачення.



Коли будуть організовані рейси для мігрантів - не уточнюється.



Довідка



Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу.



На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації.



З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку.



Лише за один день, 28 липня, литовські прикордонники затримали 171 мігрант, тоді як 2020 року за таке порушення було затримано82 людини, роком раніше - 46.



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Вільнюс звинувачує в провокуванні міграційного кризи режим Олександра Лукашенка. Стверджується, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, що дала притулок законно обраній білоруській президентці Світлані Тихановській.



Офіційний Мінськ звинувачення не визнає, однак в травні Олександр Лукашенко фактично пообіцяв послабити контроль за кордоном. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх є і ловити", - заявив він, виступаючи перед парламентом.





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