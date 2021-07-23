У Литві на будівництві стіни з Білоруссю скінчився колючий дріт
У Литві призупинилось будівництво стіни на кордоні з Білоруссю через відсутність колючого дроту
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає ERR.
Уряд Литви звернувся до інших країн.
"Всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту витрачені, і зараз очікуються запаси з інших країн", - сказав міністр.
Йдуть переговори з Данією і Словенією, розглядається можливість отримання дроту як пожертви.
- Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.
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