У Литві на будівництві стіни з Білоруссю скінчився колючий дріт

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає ERR.

Уряд Литви звернувся до інших країн.

"Всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту витрачені, і зараз очікуються запаси з інших країн", - сказав міністр.

Йдуть переговори з Данією і Словенією, розглядається можливість отримання дроту як пожертви.

Нагадаємо, 9 липня Литва розпочала побудову стіни на кордоні з Білоруссю.