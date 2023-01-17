Про це він розповів в етері Еспресо.

"У місті є вода, газ, світло, тепло. Зрозуміло, що електрику відключають 3-4 рази на добу, як і по всій країні. Котельні працюють, тепло постачається. Щодо евакуації, то у нас були часи, коли до 100 осіб з громад по напрямках Бахмута, Соледара та Луганська ми залишали у Слов'янську на декілька діб для організації евакуації, а зараз цей потік зменшився. Наприклад, сьогодні, 17 січня, це до 10 людей з інших громад, які приїжджають і потребують евакуації", - розказав голова міської військової адміністрації Слов'янська.

Вадим Лях додав, що все може змінитися, тому що ситуація залежить від лінії фронту та обстрілів прифронтових міст та населених пунктів.

"Лікарні працюють, повертаються як лікарі, так і інші мешканці нашої громади. Якщо говорити про чисельність населення, то найменша кількість людей у громаді була декілька місяців тому, десь 20 тисяч мешканців, а це приблизно 20% від загальної чисельності місцевого населення. А зараз ми бачимо, що 50% повернулося, тобто десь 50 тисяч мешканців вже у місті та поруч", - повідомив Лях.

17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що Донеччина перебуває під масованими обстрілами по всій лінії фронту

Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут залишається головною ціллю Росії, щоб вийти на кордони Донеччини та Луганщини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb













