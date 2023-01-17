Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається обійти Бахмут не лише з півночі, а із півдня, де розташований населений пункт Кліщіївка. Зараз там активізувалися бойові дії й ворог намагається просуватися у бік Кліщіївки, але успіху немає. Бахмут залишається головною ціллю противника на найближчу перспективу, а більш віддаленою є заяви ворога про те, що вони хочуть вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Ця стратегічна мета залишається у ворога", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, на Бахмутський напрямок противник намагається підтягнути десантні підрозділи, щоб спробувати протиснути оборону ЗСУ.

"Бахмут і Соледар є плацдармом на якому була знищена велика кількість ворожої сили. На Бахмутському напрямку ще певний час будуть тривати позиційні бої", - додав Згурець.