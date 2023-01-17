Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не відмовляється від планів захопити територію Донеччини. З 24 лютого Донеччина потерпає від масованих обстрілів по всій лінії української оборони. Ситуація залишається напруженою на всіх ділянках фронту. Був обстріляний Вугледар, серйозна ситуація поблизу Соледара й Бахмута. Мар’їнка та Красногорівка постійно перебувають під обстрілами", - зазначила Ігнатченко.

Речниця Донецької ОВА також додала, що зранку ворог завдав артилерійського удару по Авдіївці.

"Ворог не шкодує ракет для Донеччини, де росіяни не дістають артилерією, вони здійснюють ракетні удари. Зокрема по Лиманщині вчора ворог завдав удару, на щастя без постраждалих, але загарбники зруйнували кілька будинків. Вони руйнують руїни. Також вночі ворог завдав удару по Краматорську, була пожежа, люди не постраждали", - зауважила Ігнатченко.

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