Після багатомісячних боїв на східному фронті від містечок та сіл залишається тільки назва на карті, - боєць ЗСУ Швайка
Військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка зауважив, що на східному фронті ЗСУ продовжують тримати позиції для можливості згодом перейти до наступу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Сході залишається складною. На напрямку Соледара немає паніки з боку українських захисників. Росіяни намагаються зайняти місто, щоб продемонструвати хоч якусь перемогу. Але є прагматичне ставлення до ситуації з нашого боку, яку тактику обирати, щоб ефективно захистити та тримати лінію фронту для подальшого наступу", - зазначив Швайка.
Військовослужбовець ЗСУ також додав, що після багатомісячних боїв на Донеччині від містечок, а особливо сіл не залишається практично нічого, там є тільки назва на карті.
"У кращому випадку залишаються підвали будівель. І Соледара це теж стосується, це вже не місто - це об'єкт для повної відбудови з нуля після нашої перемоги", - наголосив Швайка.
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