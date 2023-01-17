Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Сході залишається складною. На напрямку Соледара немає паніки з боку українських захисників. Росіяни намагаються зайняти місто, щоб продемонструвати хоч якусь перемогу. Але є прагматичне ставлення до ситуації з нашого боку, яку тактику обирати, щоб ефективно захистити та тримати лінію фронту для подальшого наступу", - зазначив Швайка.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що після багатомісячних боїв на Донеччині від містечок, а особливо сіл не залишається практично нічого, там є тільки назва на карті.

"У кращому випадку залишаються підвали будівель. І Соледара це теж стосується, це вже не місто - це об'єкт для повної відбудови з нуля після нашої перемоги", - наголосив Швайка.

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