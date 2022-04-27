До Ірпіня проклали водогін з Києва, місто отримуватиме воду зі столичних станцій

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Телеграм.



"Спільними зусиллями фахівців "Київводоканалу", "Ірпіньводоканалу", "Житомирводоканалу", та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь", – йдеться у повідомленні.



Протяжність водогону скалала 7 км.



Відтепер Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", – зазначили в КМДА.



Відновлення водопостачання почалося одразу ж після звільнення міста з-під окупації російських військ. Через бойові дії каналізація і водопровідна система міста були зруйновані.



Роботи з відновлення систем профінансували благодійні організації, у тому числі Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні.



"Київводоканал" вже давно був готовий до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, що не використовуються в повному обсязі. А в містах-сателітах якісної питної води бракує.

Нагадаємо, в Ірпені зруйновано близько 50% будівель.