До Ірпіня проклали водогін з Києва, місто отримуватиме воду зі столичних станцій
Водогін Ірпеня відновлено після значних руйнувань, яких системи водопостачання і каналізації міста зазнали через бойові дії
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в Телеграм.
"Спільними зусиллями фахівців "Київводоканалу", "Ірпіньводоканалу", "Житомирводоканалу", та підрядних організацій завершено прокладання водогону до міста Ірпінь", – йдеться у повідомленні.
Протяжність водогону скалала 7 км.
Відтепер Ірпінь поєднаний з водопровідною системою Києва, і вода у місто постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", – зазначили в КМДА.
Відновлення водопостачання почалося одразу ж після звільнення міста з-під окупації російських військ. Через бойові дії каналізація і водопровідна система міста були зруйновані.
Роботи з відновлення систем профінансували благодійні організації, у тому числі Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні.
"Київводоканал" вже давно був готовий до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти, адже столичне водопровідне господарство має вільні потужності, що не використовуються в повному обсязі. А в містах-сателітах якісної питної води бракує.
Нагадаємо, в Ірпені зруйновано близько 50% будівель.
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