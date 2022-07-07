До Ізраїлю прибули 30 тис. мігрантів з України з початку повномасштабної війни

Про це пише The Times of Israel.

Уряд країни передбачав, що Ізраїль прийме від 30 000 до 50 000 нових мігрантів з України.

"Очікується, що до Ізраїлю прибудуть ще тисячі людей. Ми робимо все можливе в уряді, щоб сприяти їхній оптимальній інтеграції в Ізраїлі", – заявила міністр імміграції Пніна Тамано-Шата.

За даними міністерства, майже всі новоприбулі знайшли житло, і лише близько 400 людей все ще залишаються в готелях. Близько 3300 людей оселилися в Хайфі (третє за величиною місто Ізраїлю), Тель-Авів і Нетанія також були популярними напрямками.

Видання повідомляє, що майже половина прибулих – особи працездатного віку, і міністерство допомагає з навчанням та працевлаштуванням.

З 1 липня українцям, які прибули до початку повномасштабної війни з Росією, дозволили працювати в Ізраїлі. Це рішення стосується близько 13 000 людей.

3 липня Верховний суд Ізраїлю скасував обмеження на в'їзд для громадян України. Він визнав неправомірним рішення міністерки внутрішніх справ Айєлет Шакед щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до країни.

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