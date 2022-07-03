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Верховний суд Ізраїлю скасував обмеження на в'їзд для громадян України

3 липня, 2022 неділя
15:58
Світ

У неділю, 3 липня 2022 року, ізраїльський Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував рішення міністерки внутрішніх справ Айєлет Шакед щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до країни

Згідно з рішенням БАГАЦу громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання, передає NEWSru.co.il.

Суд також зобов'язав відповідачів від імені державаи сплатити судові витрати розміром 20 тисяч шекелів.

Нагадаємо, позов до БАГАЦу було подано адвокатською конторою Томера Варші на прохання посольства України в Ізраїлі 12 березня 2022 року у зв'язку з тим, що очільниця МВС Айєлет Шакед встановила квоту на прийом в Ізраїлі громадян України – таким чином, на думку позивачів, порушивши безвізову угоду між країнами.

Раніше ізраїльська держава на вимогу БАГАЦу надала пояснення щодо того, чому українські громадяни не звільнені від прохання про в'їзну візу до Ізраїлю під час війни в Україні.

"Згідно з відповіддю держави, громадяни України, які виявляють бажання зараз в'їхати до Ізраїлю, є не туристами, а біженцями, і тому на них не поширюється безвізовий режим", - зазначається у повідомленні.

Як пояснював NEWSru.co.il адвокат Томер Варша, договір про безвізову угоду, підписаний Ізраїлем та Україною в 2010 році, був затверджений рішенням уряду і увійшов до законодавчого акту, який може бути змінений також лише рішенням уряду або рішенням міністра внутрішніх справ після консультації з комісією кнесету щодо внутрішніх справ. На думку Варші, рішення Шакед справді змінило безвізову угоду через наявність квоти та неможливість в'їхати до Ізраїлю, не подавши прохання і не отримавши дозвіл заздалегідь. Тобто на практиці, заявляв адвокат, це анулює "безвіз", причому анулює незаконним чином – без належної процедури.

Натомість БАГАЦ повністю прийняв бік позивачів. У ухвалі Вищого суду справедливості зазначається, що інтерпретація відповідачами законодавчого акту про відміну віз для громадян України не збігається з тим, що зазначено в законодавчому акті, і що рішення про позбавлення українців можливості в'їжджати до Ізраїлю без віз на період війни не є законним.

При цьому адвокат Томер Варша уточнив редакції NEWSru.co.il, що рішення БАГАЦу набуває чинності негайно. Це означає, що вже з сьогоднішнього дня (03.07.2022) громадяни України не зобов'язані подавати онлайн-прохання на отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю. За словами адвоката, єдиний спосіб не виконати рішення БАГАЦу – це внести відповідні зміни до законодавчого акту.

"Зазначимо, що безвізовий режим не означає автоматичного дозволу на в'їзд до країни. Тобто на паспортному контролі при в'їзді до Ізраїлю громадянину країни, з якою існує угода про безвіз, може бути відмовлено у в'їзді. Причиною такої відмови зазвичай є підозра про те, що турист насправді приїхав до Ізраїлю на заробітки.

Нагадаємо, що відразу після початку війни в Україні десятки українських біженців було таким чином затримано в аеропорту імені Бен-Гуріона і відправлено назад до Європи", - підумловує NEWSru.co.il.

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Ізраїль
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