Ізраїль дозволить працювати біженцям з України, які прибули до початку війни
З 1 липня українці, які прибули до початку повномасштабної війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Це рішення стосується близько 13 000 людей
Про це пише Haaretz.
Рішення про дозвіл на працевлаштування прийняли після кількох судових процесів. Тель-Авівський районний суд постановив, що управління з питань народонаселення та імміграції має надавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу.
Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 000 українців, які зараз в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз. Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, МВС продовжило дозвіл на проживання до кінця липня.
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