Ізраїль дозволить працювати біженцям з України, які прибули до початку війни

Про це пише Haaretz.

Рішення про дозвіл на працевлаштування прийняли після кількох судових процесів. Тель-Авівський районний суд постановив, що управління з питань народонаселення та імміграції має надавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу.

Очікується, що це рішення торкнеться близько 13 000 українців, які зараз в Ізраїлі, у яких закінчився термін дії туристичних віз. Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, МВС продовжило дозвіл на проживання до кінця липня.

21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.

Станом на 28 березня до Ізраїлю прибули 16 тисяч вимушено переселених людей з України. Дві третини з них не мають єврейського коріння

29 травня міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

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