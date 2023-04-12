Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура До Харкова повертається MusicFest: деталі

До Харкова повертається MusicFest: деталі

12 квітня, 2023 середа
19:40
Культура Харків

Музичний фестиваль KharkivMusicFest, який відбудеться з 13 квітня по 30 червня у Харкові, відкриє українська скрипалька-віртуозка Богдана Півненко

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики

У четвер, 13 квітня, у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера о 17:00 відбудеться відкриття KharkivMusicFest.

"Особливість цьогорічної програми – переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чиї твори звучатимуть. Головною подією відкриття фестивалю стане виступ Богдани Півненко на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера. Її називають "українським Паганіні в спідниці", вона – одна з найвідоміших скрипальок України", – пише пресслужба.

Виступ Півненко відбуватиметься у супроводі Фестивального оркестру KharkivMusicFest, до якого входять музиканти ХНАТОБ ім. М. Лисенка, Харківської обласної філармонії, Харківського молодіжного академічного симфонічного оркестру та Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського.

Диригуватиме заслужений діяч мистецтв Юрій Яковенко.

Програма концерту об'єднала "Пори року" сучасних українських композиторів Золтана Алмаші та Олександра Гоноболіна та оригінальний цикл концертів Антоніо Вівальді, а також "Пори року в Буенос-Айресі" Астора П’яццоли.

Буде презентовано експериментальний танцювальний проєкт, втілений разом з німецькою хореографкою Сашою Вальц, у якому візьмуть участь українські танцівники.

"Однією з візитівок фестивалю є розписані піаніно проєкту Art Piano, який є частиною програми для широкої аудиторії. Цього року інструментів буде 6, всі вони будуть розташовані на безпечних локаціях міста – метро, ТЦ Французький бульвар", – додають в МКІП.

20 квітня та 5 травня в залах Харківського університету мистецтв відбудуться камерні концерти "Музика спротиву і надії". Зокрема, у скрипковому виконанні пролунають твори молодих композиторів Харкова, написані у 2022 році.

У червні відбудеться концерт-імпровізація з поєднанням українського та грецького фольклору з музичним інструментом бузукі та концерт Inside the war, де виконають твори лауреатів щорічного Міжнародного конкурсу молодих композиторів імені Лятошинського.

Крім того, у червні запланований сольний концерт норвезького піаніста-соліста й композитора Акселя Колстеда, який написав понад 40 творів.

Під час фестивалю відбудеться серія бесід для аудиторії KharkivMusicFest Talks, де спікерами виступлять музичні діячі України, США та Європи. Зокрема на захід запросили композитора Олександра Щетинського, джазового виконавця Леоніда Чижика, американського композитора Річард Камерона Вульфа.

  • З 15 до 17 квітня в історичному центрі столиці Австрії відбудеться виставка українського мистецтва про повномасштабне вторгнення Росії в Україну - Art on the battlefront. 
  • Комітет із Державної премії України імені Олександра Довженка оголосив конкурс на здобуття премії 2023 року.  
Новини
Суспільство
музика
Харків
Читайте також:
Пентагон
11 квітня, 2023 вiвторок
Користувач Discord, який злив секретні документи Пентагону, може бути дитиною, - АР
Євген Магда
Автор Євген Магда
12 квітня, 2023 середа
Про інтригу українсько-польських взаємин
прапори України та США
11 квітня, 2023 вiвторок
Американська розвідка "скромно" оцінює український контрнаступ, - WP
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.33
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
19:47
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок 13 квітня відвідає Китай
19:31
Оновлено
обережно міни
На Херсонщині на міні підірвалося авто: один чоловік загинув, ще один важко травмований
19:20
білоруські військові
Білорусь закликала оголосити перемир'я в Україні та розпочати переговори
19:19
Європейська Солідарність
Порошенко та депутати "ЄС" вимагають скликати позачергове засідання Ради, щоб розблокувати 30 тис. грн для військових
19:16
Оновлено
Шмигаль та Остін у Вашингтоні
Шмигаль прибув у Вашингтон для зустрічі з посадовцями США та світових фінінституцій
18:58
Андрій Коболєв
ВАКС відмовив НАБУ у продовженні строків досудового розслідування у справі щодо Коболєва
18:55
Зеленський отримав орден імені Дудаєва й орден "Честь Нації" Чеченської республіки Ічкерія
18:48
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав світових лідерів "не силою зброї, а світлом розуму вирішувати розбіжності" та згадав про холодну війну
18:27
ЗСУ
Українські воїни відбили 34 атаки ворога на Донеччині, - Генштаб
18:14
Оновлено
Спільне засідання депутатів ВРУ та Європарламенту
"Тепер кожен комітет стає євроінтеграційним": Стефанчук про перше спільне засідання Європарламенту та ВРУ
18:07
OPINION
Юрій Богданов
Чи відбуваються у нас реформи?
18:06
США і РФ
Віцепрем'єр Хуснуллін, Юнармія та бізнес, пов'язаний з Усмановим: мінфін США оголосив нові санкції проти РФ
18:04
Ексклюзив
Олег Дунда
Повернення виплат по 30 тис. грн військовим має бути погоджено із західними партнерами, - нардеп Дунда
17:56
Вінсент Магвеня
У ПАР вважають, що ордер МКС на арешт Путіна встромляє їм палиці в колеса
17:50
Оновлено
Ворог на Харківщині обстріляв селище Дворічна: двоє цивільних загинули
17:33
В Україні вперше використали ендокапсулу для обстеження кишківника дитини
17:24
Олександр Довженко
Стартував конкурс на Державну премію імені Довженка – 2023. Умови подання творів
17:06
Оновлено
НАТО
Витік документів Пентагону: Резніков заперечив присутність в Україні спецпризначенців НАТО
17:00
ООН
"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового
16:48
Ексклюзив
Сербія
Захід через "злив" документів може стимулювати Сербію передати Україні ще якусь зброю, - експерт Defense Express Киричевський
16:46
Сирія
Іран під виглядом гуманітарки перекинув у Сирію зброю, - Reuters
16:43
В Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня
16:42
Ексклюзив
Румунія
У Румунії почалася Чорноморська безпекова конференція "Кримської платформи", - голова правління "Кримської правозахисної групи"
16:38
Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених
16:31
Байден та Сунак зустрілись у Північній Ірландії
Байден прибув у Північну Ірландію: обговорить з Сунаком війну в Україні
16:28
Джо Байден
Житель Ірландії знайшов на вулиці документ із конфіденційними даними про візит Байдена: поліція почала розслідування
16:25
суд
В Україні судитимуть депутата від забороненої ОПЗЖ, який вказав окупантам шлях на Ізюм
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
пенсійне посвідчення пенсія
Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому не дзвонить Сі Цзиньпін
15:55
Злив секретних документів це провокація кадебіста Путіна, щоб зірвати західну допомогу Україні – Порошенко
15:52
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Якщо світ піде на перемир'я з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, — Данілов
15:52
Ексклюзив
окупанти
На території Новокаховської громади перебуває велика кількість особового складу армії РФ, - мер Коваленко
15:40
У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald's, - росЗМІ
15:35
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
15:21
Альона Гусєва на форумі PRNext-2023: секрети успіху брендів в соцмережах
15:20
У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян
15:04
дощ
У Чистий четвер в Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 13 квітня від Наталки Діденко
15:00
Аналітика
Еммануель Макрон
Східна Європа не погоджується з Макроном і хоче посилення співпраці із США, - Politico
14:59
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV