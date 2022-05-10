До Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Анналена Бербок стала першою представницею німецького уряду, яка відвідала Україну від початку повномасштабної війни, і розпочала свій візит з Бучі
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Першим пунктом у візиті Бербок до України стала Буча, де у церкві вона запалила свічку у пам'ять про загиблих. А вислухавши розповіді про звірства, заявила, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності.
"Це наш обов’язок перед жертвами, – переконана вона. – Цими жертвами, ми відчуваємо це тут дуже сильно, цими жертвами могли бути ми".
Окрім того, під час візиту в Україну Анналена Бербок планує відновити роботу посольства Німеччини в Києві, яке було закрите з середини лютого. А також провести переговори із Дмитром Кулебою.
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Також сьогодні, 10 травня, на Київщину прибув з робочим візитом міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра. Очільник ОВА провів йому екскурсію вулицями Ірпеня.
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