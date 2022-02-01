До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги

Про це повідомляє Укрінформ.



Вантаж виїхав до Києва вранці 31 січня з пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ - Ягодин".



Польський уряд організував гуманітарну допомогу на запит України.



Вантаж везли 29 вантажівок у супроводі співробітників ДСНС. Так, Польща поставила Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну, а також два млн масок для захисту від коронавірусу.



У листі до ДСНС Польща висловила надію, що це допоможе Україні в умовах боротьби з COVID-19 і кризової ситуації на українсько-російському кордоні.

Нагадаємо, 31 січня Польща відправила до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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