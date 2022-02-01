До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги
1 лютого Польща поставила Україні понад 120 тонн гуманітарної допомоги
Про це повідомляє Укрінформ.
Вантаж виїхав до Києва вранці 31 січня з пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ - Ягодин".
Польський уряд організував гуманітарну допомогу на запит України.
Вантаж везли 29 вантажівок у супроводі співробітників ДСНС. Так, Польща поставила Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну, а також два млн масок для захисту від коронавірусу.
У листі до ДСНС Польща висловила надію, що це допоможе Україні в умовах боротьби з COVID-19 і кризової ситуації на українсько-російському кордоні.
- Нагадаємо, 31 січня Польща відправила до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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