Польща відправила до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це повідомляє RMF24.



Зазначається, що колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.



У причепах вантажівок є ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів. Крім того, до складу вантажу входять різні види одягу, а також медичне приладдя - зокрема бинти та марля.



Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.



Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 млн масок для захисту від COVID-19.

Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.