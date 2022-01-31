Польща відправила до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою
Уряд Польщі спрямував до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою на тлі загрози новго вторгнення РФ
Про це повідомляє RMF24.
Зазначається, що колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою з Польщі для України вже прямує до Києва.
У причепах вантажівок є ковдри, матраци та табірні ліжка. Урядове агентство стратегічних резервів виділило 9 тис. таких комплектів. Крім того, до складу вантажу входять різні види одягу, а також медичне приладдя - зокрема бинти та марля.
Колона вже прибула на кордон, триває розмитнення. Приїзд вантажу до Києва очікується завтра.
Також було вирішено, що Польща надасть Україні 2 млн масок для захисту від COVID-19.
- Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони.
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