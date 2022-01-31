Для захисту від російської агресії: Польща направить до України військове озброєння
Польща надасть військову допомогу українській армії, зокрема засоби протиповітряної оборони
Про це на брифінгу сказав голова Бюро Нацбезпеки Польщі Павел Солох.
Він повідомив, що президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею надати військову допомогу Україні.
"Ухвалено рішення передати українській стороні боєприпаси для оборони. Це рішення опрацьовує міністр оборони (Маріуш Блащак – Ред.). Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію. Ми готові доставити допомогу у будь-який час", – розповів голова БНБ.
Солох також додав, що йдеться і про засоби протиповітряної оборони.
- Нагадаємо, що Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.
- Крім того,Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії.
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