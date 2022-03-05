До Київської області прямує ворожа зенітно-ракетна техніка "Тор", - Гончаренко

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Олексій Гончаренко.



За інформацією джерела, ворожа техніка вже прямує до Києва.



"Система "Тор" призначена для прикриття перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі", повідомив Гончаренко.



Нардеп також розповів про "Точку-У".



"Точка-У - тактичний (дивізійний) ракетний комплекс. Комплекс базується на повнопривідному плавучому шасі БАЗ з формулою 6х6. Ракета комплексу має боєголовку масою 482 кг, і може оснащуватися різними типами бойової частини. Дальність польоту ракети - 120 км, кругове імовірне відхилення - 95 м. Наголошуємо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо!!!!!", - написав Олексій Гончаренко.



"Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам в бот, або, за можливості. не дозволити їх подальше переміщення", - йдеться у повідомленні.



У Telegram також з'явились кадри, який вигляд має ця техніка.



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