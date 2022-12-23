Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з питань безпеки Іван Варченко.

"Російські війська божеволіють. Їм треба "покласти під ялинку" Путіну Бахмут як символ перемоги над українським народом. Вони зробили його "ключем до України", але їм цього не вдасться. Путін обдурений своїми воєначальниками, яким страшно взяти і сказати йому, що вони насправді програли і немає жодних шансів взяти місто", - зазначив він.

На його думку, вони готові заради амбіцій, хворобливого символізму йти на жертви, втрачати ще десятки тисяч своїх вояків, щоб продовжити цю ілюзію животіння.

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"Оборона Бахмута дається нам великою кров'ю. Ми розуміємо, що ворогові не дамо жодних шансів. Це божевілля продовжиться ще тиждень десь. Коли вони збагнуть 28-29 числа, що до Нового року не вдасться, ентузіазму в них стане значно менше. Я певний, що зараз кожному рядовому і сержанту обіцяні високі звання, а кожному генералу обіцяно по пів України за взяття Бахмуту. За кілька днів вони зрозуміють, що залишились з абсолютно знекровленими частинами і перехід до глухої оборони буде кращим сценарієм для них. Тим, про який вони можуть лише мріяти, але для цього нам потрібно ще попрацювати", - підсумував Варченко.