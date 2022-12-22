Ситуація навколо Бахмута майже незмінна: місто під постійним вогнем, проте ЗСУ вдається відтісняти окупантів, - військовий Джердж
РФ щосекунди обстрілює Бахмут зі зброї різних калібрів, але українські військові відтісняють російських загарбників
Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж у етері Еспресо.
"Вона (ситуація, ред.) мало змінюється, оскільки дуже важко йдуть бої на лінії зіткнення. Українським військовим удається відтіснити ворогів. Після масованих артобстрілів дещо треба відійти, щоб зберегти життя людей", - зауважив він.
Військовий зазначив, що залишені позиції доводиться знову повертати, і ситуація перетворюється на постійну колотнечу в одних і тих самих місцях.
"Ситуація важка. У Бахмуті фактично щосекунди чути обстріли. Різні калібри в різних місцях. Це постійне бабахкання", - наголосив Сергій Джердж.
- За словами військового експерта Сергія Згурця, біля Бахмута росіяни сконцентрували найбільш боєздатні частини вагнерівців, артилерії та іншої техніки, ЗСУ також підвели дві додаткові бригади.
- 21 грудня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують і знищують ворога.
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