Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж у етері Еспресо.

"Вона (ситуація, ред.) мало змінюється, оскільки дуже важко йдуть бої на лінії зіткнення. Українським військовим удається відтіснити ворогів. Після масованих артобстрілів дещо треба відійти, щоб зберегти життя людей", - зауважив він.

Військовий зазначив, що залишені позиції доводиться знову повертати, і ситуація перетворюється на постійну колотнечу в одних і тих самих місцях.

"Ситуація важка. У Бахмуті фактично щосекунди чути обстріли. Різні калібри в різних місцях. Це постійне бабахкання", - наголосив Сергій Джердж.

За словами військового експерта Сергія Згурця, біля Бахмута росіяни сконцентрували найбільш боєздатні частини вагнерівців, артилерії та іншої техніки, ЗСУ також підвели дві додаткові бригади.

21 грудня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують і знищують ворога.

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