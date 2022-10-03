До кінця року споживчий кошик може зрости на 15-20%, - Марчук

Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Складова, яка відіграє важливу роль у формуванні ціни, – це інфляція. Порівняно з минулим сезоном, ми маємо наразі інфляцію у 21%. Скоріше за все, що рік ми закінчимо з 31%, за прогнозами НБУ. Відповідно, вартість продуктів зросте на 15-20%", – сказав Марчук.

Також Марчук наголосив, що під час підрахунку враховується вартість логістики та паливно-мастильних матеріалів.

"Експерти зазначають, що після прийняття Закону про підняття квот на паливо, ціна на паливо не має відбитися на ціні на продуктів", – додав заступник голови.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що у проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено недостатньо коштів на відновлення та стимулювання економіки.

Після підвищення з 1 жовтня мінімальної заробітної плати наступного року цей показник змінюватися не буде.

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