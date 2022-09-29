Фактичний дефіцит бюджету становитиме 50%, - нардеп Разумков
У проєкті Держбюджету на 2023 рік закладено недостатньо коштів на відновлення та стимулювання економіки
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Дмитро Разумков.
"Фактичний дефіцит бюджету буде складати 50,9%. Там Мінфін намагається маніпулювати, говорячи про 20% від ВВП. Надходжень у нас близько 1,27 трлн грн, а видатків - понад 2,5 трлн. Ми розуміємо, що перебуваємо в режимі війни і ключові видатки повинні йти на армію, озброєння та захист наших територій. В проєкті передбачено 1,1 трлн грн на сектор безпеки та оборони", - зазначив він.
На думку Разумкова, є статті, на які не достатньо звертають увагу.
"Не передбачена індексація пенсій на наступний рік. Інфляція закладена - 30%. Рівень зарплат, який знизився від 25 до 50% для більшої частини населення. Якщо діти раніше могли допомогати літнім людям, то сьогодні це буде зробити дуже важко і держава має взяти на себе ці зобов'язання. Наступним питанням - є підтримка бізнесу. Потрібно почати кредитувати на пільгових умовах, створювати програми стимулювання деокупованих територій. Цього також недостатньо передбачено в бюджеті", - підсумував нардеп.
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