До кінця січня Україна планує запустити всі 15 атомних енергоблоків
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна запустить всі атомні енергоблоки
Про це він сказав під час брифінгу.
Він повідомив, що сьогодні, 25 січня, в короткостроковий ремонт було виведено два енергоблоки - на Хмельницькій та Запорізькій АЕС.
"Станом на зараз працює 12 енергоблоків з 15. Після проведення ремонту, протягом 1-2 днів ті два блоки буде повернено до мережі. В кінці тижня очікується додатково ще 15-й енергоблок під'єднати до системи. Таким чином, ми розраховуємо, що атомна генерація буде працювати всіма енергоблоками", - заявив міністр.
Зазначається, що енергосистема наразі збалансована.
"Запаси газу на сьогодні є достатніми для стабільного проходження опалювального сезону. Бачимо і далі перспективи надходження вугілля і з лютого Нафтогаз залучатиме в разі необхідності, імпортувати газ в тих обсягах, які необхідно для забезпечення безпеки його постачання", - підсумував міністр.
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