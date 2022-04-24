До кінця травня Ірпінь буде з газопостачанням, - Маркушин

Про це він розповів в ефірі Еспресо



“З приводу газопостачання - це найгірша історія в Ірпені, бо всі центральні газопроводи високого тиску розбомблені й зараз вони повністю відновлюються. До кінця травня ми плануємо місто запустити по газопостачанню. Але окремі будинки плануємо запустити наступного тижня, бо багато руйнувань і треба всі труби позаварювати”, - пояснив Маркушин.



Також міський голова додав, що в місті вже працюють міські і державні служби.



“В Ірпені запрацювала лікарня і поліклініка, наступного тижня відкриваємо амбулаторію, працює пенсійний фонд, соціальний захист, міська рада працює, пожежна, швидка, поліція. Дуже багато служб, які вже відновили роботу. Ремонтуємо вулиці, бо багато ям, воронок від попадань мін, або артилерії. Робимо ямковий ремонт, комунальники дуже потужно працюють і завдання максимально привести в відповідність наше місто”, - підсумував Маркушин.



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