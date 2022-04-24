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Петро та Марина Порошенки привітали українців із Великоднем: молимося за перемогу добра над злом, за перемогу України

24 квітня, 2022 неділя
09:40
Суспільство Петро і Марина Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко привітали українців із Великоднем

До народу України вони звернулись у відеозверненні. 

"Я щиро вітаю з Великодніми святами тих, хто всю цю ніч молився. Ми, українці, молилися за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю. Так, як учить нас Святе Писання", – сказав Порошенко після Всеношної служби. 

Як зауважив п’ятий президент, всіх українців зараз турбує питання "коли?". Коли буде наша перемога? Коли закінчиться війна? Коли Україна і українці зможуть повернутися до мирного життя? І чому ворог пройшов до нас? Порошенко зазначає, що відповідь можна знайти у Священному Писанні. Зло намагається знищити нас. Зло ґвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. Але добро і життя перемагає. Перемагає невідворотно.

"Я твердо переконаний, що перемога буде за нами. І зараз, особливо цього року, Великдень набуває абсолютно неймовірних рис. Коли Росія намагається позиціонувати себе як центр православ’я, – я хотів би нагадати, що нема там віри. Вони прийшли сюди вбивати нас, прийшли як антихристи. Людина, яка називає себе "російським патріархом", благословила вбивство українців. Тому вітаю сотні священників Російської православної церкви в Україні, які відмовились поминати Кирила, відмовились бути причетним до цієї неблагодатної організації, яка має на меті підтримати антихриста Путіна і вбивати українців", – констатував він.

Порошенко переконаний, що цього року Українська церква отримає тисячі нових парафій: "Томос, який надав нам Вселенський Патріарх, об’єднає всіх українців".

"У цей світлий день висловлюю щиру вдячність всім, хто стоїть на сторожі нашої безпеки та боронить Україну від загарбника – воїнам, медикам, волонтерам. Нехай Господнє благословіння та захист завжди буде з вами!", – каже Марина Порошенко.

"Після перемоги ми розбудуємо квітучу, фантастичну, неймовірну Україну. З Божою допомогою. З нашою вірою. З нашою надією. З нашою величезною любов‘ю. Христос Воскрес!", – додає Петро Порошенко.
 

  • Сьогодні, 24 квітня, християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

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Петро Порошенко
Великдень
Марина Порошенко
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