До Конгресу США внесли законопроєкт, який дозволяє використовувати американську армію у разі хімічної або ядерної атаки РФ на Україну

Про це повідомляє Голос Америки.

За словами конгресмена, законопроєкт може дозволити використання президентом США американської армії для відповіді, якщо РФ використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

"Росію потрібно притягнути до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права. Ми повинні діяти, щоб зупинити ці звірства. Заяви важливі, але також і наші дії. Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільшої воєнної сили у світі повинен мати повноваження й засоби, щоб здійснити відповідні кроки", - сказав Кінзінгер.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив про реальний ризик ядерної війни.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

26 квітня у МЗС Китаю заявили про неприпустимість використання ядерної зброї.

2 травня президент України Володимир Зеленский заявив, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю.

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