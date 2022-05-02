До Конгресу США внесли законопроєкт, який дозволяє використовувати американську армію у разі хімічної або ядерної атаки РФ на Україну
Республіканець Адам Кінзінгер вніс до Палати представників США законопроєкт, який дає змогу використовувати американську армію у разі застосування РФ зброї масового знищення в Україні
Про це повідомляє Голос Америки.
За словами конгресмена, законопроєкт може дозволити використання президентом США американської армії для відповіді, якщо РФ використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.
"Росію потрібно притягнути до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права. Ми повинні діяти, щоб зупинити ці звірства. Заяви важливі, але також і наші дії. Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільшої воєнної сили у світі повинен мати повноваження й засоби, щоб здійснити відповідні кроки", - сказав Кінзінгер.
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