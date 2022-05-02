Зеленський оцінив загрозу використання Росією ядерної зброї
Президент України Володимир Зеленский заявив, що не впевнений на сто відсотків, що РФ не використає ядерну зброю
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.
За його словами, після захоплення Чорнобильської АЕС та обстрілів Запорізької АЕС, від росіян можна чекати чого завгодно, тому він на сто відсотків не впевнений, що РФ не вдасться до використання ядерної зброї.
"Тож ви не можете очікувати від цих людей, від політичного та військового керівництва РФ, що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть. Може бути так, як було у нас із ядерною генерацією. І тому я просто не можу сказати: сто відсотків ні, вони не будуть використовувати – або будуть. Іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, але їм байдуже. Найгірші люди – яким байдуже", - сказав Зеленський.
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