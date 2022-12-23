До конкурсу на посаду директора НАБУ допустили 74 кандидатів
За крісло директора Національного антикорупційного бюро України боротимуться 74 кандидати. Перший іспит – на знання законодавства – вони пройдуть уже 29 грудня
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"З поданих 78 пакетів документів допущено 74: щодо трьох у Комісії були зауваження та визначено невідповідність вимогам, один кандидат відкликав свою кандидатуру, оскільки перебуває в зоні проведення бойових дій", - ідеться в повідомленні.
У НАБУ зазначили, що 29 грудня відбудеться тестування на знання законодавства.
Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника завершилися 16 квітня поточного року.
- Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.
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