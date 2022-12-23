До конкурсу на посаду директора НАБУ допустили 74 кандидатів

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"З поданих 78 пакетів документів допущено 74: щодо трьох у Комісії були зауваження та визначено невідповідність вимогам, один кандидат відкликав свою кандидатуру, оскільки перебуває в зоні проведення бойових дій", - ідеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що 29 грудня відбудеться тестування на знання законодавства.

Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника завершилися 16 квітня поточного року.

Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.

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