Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми залишаємося твердо відданими збереженню незалежних, компетентних і гідних довіри інституцій для боротьби з корупцією на високому рівні", - зазначається в тексті документа, розміщеного на сайті Міністерства фінансів України у четвер, 22 грудня.

У меморандумі наголошується, що попри війну, не припиняється робота НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Вищого антикорупційного суду.

"Було продовжено і порушено нові розслідування та справи проти вищих посадових осіб. У липні 2022 року було призначено нового очільника САП. Аби підтримати майбутню роботу нового голови САП, до кінця грудня 2022 року ми підсилимо офіс залученням восьми нових прокурорів САП, кошти на яких передбачено в бюджеті", - йдеться у документі.

Виходячи з тексту меморандуму, триває робота комісії з відбору нового голови НАБУ, до складу якої входять незалежні експерти з міжнародним досвідом.

"Згідно зі змінами до законодавства від листопада 2021 року, очікується, що до кінця березня 2023 року після проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору кандидатів Кабінет Міністрів України призначить нового голову", - йдеться в документі.

Наголошується також, що Етична рада продовжує перевірку кандидатів на заміщення всіх вакантних посад у Вищій раді правосуддя (вищого органу суддівського самоврядування в Україні, який відповідає за призначення суддів та дисциплінарну відповідальність).

Нагадаємо, 20 грудня МВФ схвалив нову моніторингову програму, яка залучатиме донорів для України.

28 липня, після тривалого затягування процесу, призначено нового керівника САП.

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