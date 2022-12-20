Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, оприлюдненому в понеділок, 19 грудня.

"Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків",- зазначається в повідомленні.

Основні заходи програми зосередженні на мобілізації доходів, а також відновлення внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачена підготовка стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління.

І хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

Нагадаємо, з 11 по 22 листопада місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела онлайн-дискусії з українською владою, обговоривши ключові елементи програми МПЗР. Уже 23 листопада сторони повідомили про досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу по цій програмі. Належна реалізація Україною зобов'язань за цією програмою допоможе перейти до нової програми МВФ, яка вже передбачатиме фінансування.

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