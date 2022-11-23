МВФ: моніторингову програму для України погоджено на рівні експертів, у найближчі тижні її розглянуть директори Фонду
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про запуск нової Моніторингової програми з залученням Ради директорів
Про це йдеться на сайті МВФ.
Ці домовленості підлягають схваленню керівництвом МВФ. Найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.
Мета нової моніторингової програми - забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.
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