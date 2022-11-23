Про це йдеться на сайті МВФ.

Ці домовленості підлягають схваленню керівництвом МВФ. Найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів.

Мета нової моніторингової програми - забезпечити якір для макроекономічної політики та активізувати донорську підтримку України. Виконання умов цієї програми відкриє шлях до повноцінної програми з фінансуванням.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує, що після важкої зими українська економіка почне стабілізуватися в 2023 році

Також Бельгія передала Україні грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на спеціальний рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд