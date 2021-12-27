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До Криму завезли понад 600 тис. російських громадян, - Данілов

27 грудня, 2021 понедiлок
14:58
війна з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що РФ робить плацдарм в окупованому Криму: туди перенаправили вже понад 600 тисяч російських громадян

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами Данілова, українська розвідка повідомляє про понад півмільйона перевезених росіян на окупований півострів.

"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять - плацдарм, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання. Понад те, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тис. громадян РФ, заселили територію Криму", - зазначає секретар РНБО.

  • 22 грудня Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
  • Командувач ВМС України заявив, що Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму.


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Крим
РНБО
РФ
Олексій Данілов
окупація Криму
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