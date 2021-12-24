Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму, - командувач ВМС

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші. Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Сам Крим зараз - це "непотоплюваний авіаносець", - сказав Неїжпапа.

Командувач ВМС зазначив, що після захоплення Криму, Росія хотіла уникнути ризику його повернення. Саме тому російський флот поповнювали усіма платформами для захисту захопленої території.

У виданні нагадують, що в 2020 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, у якій закликала Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести з півострова війська. На це у Росії відповіли, що "мають право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об'єкти".



Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.

Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.

Видання Reuters написало про те, що Росія збирає найманців, які мають бойовий досвід, та відправляє їх на окуповані українські території, щоб посилити свої війська.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, які показують, що Росія продовжує нарощувати свої сили в окупованому Криму та поблизу східних кордонів України протягом останніх тижнів.