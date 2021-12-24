Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму, - командувач ВМС
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що після окупації Росією Криму у 2014 році чисельність кораблів у Чорноморському флоті РФ збільшилась втричі
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші. Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Сам Крим зараз - це "непотоплюваний авіаносець", - сказав Неїжпапа.
Командувач ВМС зазначив, що після захоплення Криму, Росія хотіла уникнути ризику його повернення. Саме тому російський флот поповнювали усіма платформами для захисту захопленої території.
У виданні нагадують, що в 2020 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, у якій закликала Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести з півострова війська. На це у Росії відповіли, що "мають право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об'єкти".
- Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
- Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.
- Видання Reuters написало про те, що Росія збирає найманців, які мають бойовий досвід, та відправляє їх на окуповані українські території, щоб посилити свої війська.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, які показують, що Росія продовжує нарощувати свої сили в окупованому Криму та поблизу східних кордонів України протягом останніх тижнів.
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