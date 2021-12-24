Оприлюднено знімки з супутника, де Росія продовжує нарощувати військові сили біля українського кордону
Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, які показують, що Росія продовжує нарощувати свої сили в окупованому Криму та поблизу східних кордонів України протягом останніх тижнів
Про це повідомляє Reuters.
Знімки, які надала виданню американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies, демонструють, що РФ протягом останніх тижнів продовжувала збільшувати кількість військових в окупованому Криму та поблизу східних кордонів України, поки Путін вимагав від Заходу "гарантій безпеки".
У п'ятницю, 24 грудня, Кремль повторив, що залишає за собою право переміщувати власні сили на російській території, як вважає за потрібне.
Повідомляється про збільшення активності на трьох об’єктах у Криму та на п’яти об’єктах на заході Росії.
На опублікованих знімках видно базу в окупованому Криму, наповнену сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня. Супутникове зображення Maxar тієї ж бази в жовтні показувало, що тоді база була напівпорожня.
Як повідомляють у компанії, до російського гарнізону прибув новий підрозділ бригадного рівня, який складається з кількох сотень одиниць бронетехніки, яка включає БМП, танки, самохідну артилерію та засоби протиповітряної оборони.
Інші зображення Maxar демонструють скупчення на полігоні "Солоті" в Росії поблизу українського кордону. Фотографії, зроблені 5 грудня, показують більшу концентрацію військової техніки, ніж у вересні.
Також на зроблених у листопаді знімках можна побачити нарощування військових сил у Єльні, російському місті приблизно за 260 км на північ від українського кордону, і на полігоні "Погоново" поблизу Воронежа на півдні Росії.
- Нагадаємо, 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.
- 22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.
- Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
- Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.
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