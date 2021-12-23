Росіяни стягнули до українського кордону близько 52 батальйонно-тактичних груп, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму
Про це повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, до прикладу, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150", - сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Росія нарощує війська біля кордонів для залякування України та західних партнерів. Проте, українські військові готуються до будь-якого сценарію та тримають ситуацію під контролем.
"Наша задача військових - ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу", - сказав Залужний.
Він додав, що незначне збільшення російських військ спостерігається і в тимчасово окупованому Криму.
"Наприклад, за останній тиждень відбулось, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500-1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається це (нарощування, - ред.), так, Російська Федерація це робить. З якою метою - це окрема розмова", - повідомив Залужний.
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