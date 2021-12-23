Росіяни стягнули до українського кордону близько 52 батальйонно-тактичних груп, - Залужний

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, до прикладу, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150", - сказав Залужний.



Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Росія нарощує війська біля кордонів для залякування України та західних партнерів. Проте, українські військові готуються до будь-якого сценарію та тримають ситуацію під контролем.

"Наша задача військових - ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу", - сказав Залужний.

Він додав, що незначне збільшення російських військ спостерігається і в тимчасово окупованому Криму.

"Наприклад, за останній тиждень відбулось, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500-1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається це (нарощування, - ред.), так, Російська Федерація це робить. З якою метою - це окрема розмова", - повідомив Залужний.



Нагадаємо, 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.

Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.

У середу, 22 грудня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.