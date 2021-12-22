Данілов: 122 тисячі російських військових знаходяться за 200 км від кордонів України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ... Сьогодні те, що ми бачимо, це 122 тис. знаходиться на 200 км і 143 500 тис. військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що ситуація біля кордонів України напружена постійно, і це триває ще з 2014 року, проте її контролює вище українське керівництво.

"Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, - це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, - все це ми відстежуємо", - наголосив Данілов.

Він нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон "Про основи національного спротиву". За словами Данілова, це дозволить посилити обороноздатність країни, адже з'являться додаткові сили для протистояння російській агресії.

"У нас додатково з'являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов'язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користуватись, але за необхідності всі громадяни знають, що треба робити", - пояснив він.

Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії. 14 грудня стало відомо, що в Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони.

Розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.