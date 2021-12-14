У Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони

Про це у Facebook передає Оперативне командування "Північ".

"Відповідно до закону України "Про основи національного спротиву" з наступного року в державі будуть розгорнуті військові частини тероборони. Чотири регіональні управління, одне з яких розташовуватиметься у Чернігові, здійснюватимуть управління відповідними підрозділами ТрО", - йдеться у повідомленні.

До військово-сухопутної зони Регіонального управління "Північ" Сил тероборони увійдуть місто Київ та шість областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Київська.

У кожній області сформують бригади тероборони та батальйони, кількість яких відповідатиме кількості районів, а також батальйони у обласних центрах.

"На службу в підрозділи ТрО запрошуються офіцери запасу зазначених областей та Києва, які мають досвід військової служби, а також військовозобов’язані та резервісти без досвіду військової служби, які матимуть змогу зайняти старшинські, сержантські та солдатські посади", - повідомляють у пресслужбі.



Нагадаємо, 16 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про основи національного спротиву. У законі прописані завдання тероборони, руху опору та особливості підготовки до нього.

Олексій Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії, і формування територіальної оборони треба завершити у максимально стислі терміни