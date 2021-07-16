Рада ухвалила закон про основи національного спротиву
Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про національний опір
Про це повідомляє РБК-Україна.
За проголосували 313 нардепів. Відповідно до закону, в Україні формується національний спротив.
Документ має сприяти широкому залученню українців до забезпечення суверенітету і територіальної цілісності.
У законі прописані завдання тероборони, руху опору та особливості підготовки до нього.
Також прописані принципи фінансування та забезпечення нацспротиву та соцзахисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ.
У документі передбачили порядок формування та комплектування військових частин, добровольчих формувань громад.
Визначені повноваження сил безпеки і оборони, та органів влади з питань національного спротиву.
У Комітеті Ради зазначали, що в 2022 році на реформи тероборони піде майже 2,5 млрд грн. А в наступні два роки - ще по 718 млн.
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