Рада ухвалила закон про основи національного спротиву

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проголосували 313 нардепів. Відповідно до закону, в Україні формується національний спротив.

Документ має сприяти широкому залученню українців до забезпечення суверенітету і територіальної цілісності.

У законі прописані завдання тероборони, руху опору та особливості підготовки до нього.

Також прописані принципи фінансування та забезпечення нацспротиву та соцзахисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ.

У документі передбачили порядок формування та комплектування військових частин, добровольчих формувань громад.

Визначені повноваження сил безпеки і оборони, та органів влади з питань національного спротиву.

У Комітеті Ради зазначали, що в 2022 році на реформи тероборони піде майже 2,5 млрд грн. А в наступні два роки - ще по 718 млн.