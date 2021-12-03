Формування територіальної оборони треба завершити у максимально стислі терміни, - Данілов

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів, цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - сказав Данілов.

Закон визначає основи підготовки та ведення національного спротиву і вводиться в дію з 1 січня 2022 року. За словами Данілова, необхідно "у максимально стислі терміни завершити процес формування військових складових спротиву - Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони".

"Всі рішення необхідно ухвалювати з точки зору національних інтересів", - наголосив секретар РНБО.

Данілов також додав, що значну роль у формуванні територіальної оборони відіграють органи місцевого самоврядування. Адже, вони відповідальні за формування добровольчих сил.

"Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі", - підкреслив Данілов.



Нагадаємо, 16 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про основи національного спротиву. У законі прописані завдання тероборони, руху опору та особливості підготовки до нього.