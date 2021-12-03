Формування територіальної оборони треба завершити у максимально стислі терміни, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів, цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - сказав Данілов.
Закон визначає основи підготовки та ведення національного спротиву і вводиться в дію з 1 січня 2022 року. За словами Данілова, необхідно "у максимально стислі терміни завершити процес формування військових складових спротиву - Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад та батальйонів Сил територіальної оборони".
"Всі рішення необхідно ухвалювати з точки зору національних інтересів", - наголосив секретар РНБО.
Данілов також додав, що значну роль у формуванні територіальної оборони відіграють органи місцевого самоврядування. Адже, вони відповідальні за формування добровольчих сил.
"Необхідно формувати ядро територіальної оборони в кожній громаді, люди мають знати чіткий алгоритм дій із захисту своєї землі", - підкреслив Данілов.
- Нагадаємо, 16 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про основи національного спротиву. У законі прописані завдання тероборони, руху опору та особливості підготовки до нього.
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