Росія вербує найманців із бойовим досвідом, щоб відправити їх на Схід України, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Анонімні джерела розповіли виданню, що їм запропонували взяти участь у війні проти України на тимчасово окупованих територіях у складі російських окупаційних військ.



"Тут аншлаг. Збирають усіх з бойовим досвідом", - сказало виданню одне з двох джерел, яке прийняло пропозицію від російських найманців-вербувальників поїхати на Донбас.

Один з бійців, який погодився на таку пропозицію, зазначив, що уже воював в Україні та Сирії за групи російських охоронців, чиї операції були тісно пов'язані зі стратегічними інтересами Росії. Він заявив, що планує приєднатися до російських окупаційних військ на Донбасі.

Водночас ці особи заявили виданню, що не знають нічого про будь-які плани нової атаки Росії на Україну або про підготовку до цього.

Декілька джерел, що раніше вже воювали на російському боці, зазначили, що розгортання військ РФ відбувалося в оборонних цілях.

"Інше джерело повідомило, що він не брав безпосередньої участі в розгортанні, але підтримував зв’язок з людьми на місцях, які пройшли спеціальне навчання. Він сказав, що метою розгортання було те, що він назвав диверсійною діяльністю для підриву стабільності в Україні", - йдеться у повідомленні.

