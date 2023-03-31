До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Російський військовий, який брав участь у війні в Україні, не зміг потрапити на територію Молдови. Кінцевим пунктом його призначення був Тирасполь у невизнаному Придністров’ї
Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.
За даними прикордонників, затриманий - громадянин РФ, котрий брав участь у війні з Україною на боці агресора. У відомстві повідомили, що затримати чоловіка вдалося під час перевірки пасажиропотоку в Міжнародному аеропорті Кишинева.
Зазначається, що під час бесіди з представниками служби чоловік плутався у своїх свідченнях, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції. Йому відмовили у перетині кордону та повернули до країни відправлення.
"Нагадуємо, що з метою виключення безпекових ризиків, в умовах надзвичайного стану в Республіці Молдова, а також війни, розпочатої Росією проти України, в усіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються протоколи безпеки, що передбачає додатковий контроль при перетині державного кордону для подорожуючих, особливо для іноземних громадян", - повідомляє прикордонна поліція Молдови.
У відомстві зазначили, що кінцевим пунктом призначення військового РФ було місто Тирасполь у невизнаному Придністров’ї.
У прикордонній поліції також опублікували фото, знайдені у затриманого - судячи зі світлин, чоловік воював у районі Маріуполя та Волновахи.
- З 5 квітня режим надзвичайного стану в Молдові продовжили на 60 днів, 61 депутат парламенту проголосував "за".
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