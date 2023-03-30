Надзвичайний стан у Молдові продовжать на 60 днів

Про це пише NewsMaker.

З пропозицією продовжити надзвичайний стан прем'єр-міністр Дорін Речан. Він зазначив, що це необхідно, оскільки війна Росії проти України триває, а російські ракети час від часу порушують повітряний простір країни.

"Наслідки цієї несправедливої війни відчуваються, у тому числі в нашій країні. Це небезпечно для життя та здоров'я мешканців Молдови, тобто небезпека реальна", - додав прем'єр.

Він наголосив, що ситуацію у Молдові намагаються дестабілізувати, проте уряд робить все можливе, аби повернутися до нормального життя.

"Ситуацію у Молдові намагаються дестабілізувати, влаштувати хаос. Держструктури продовжують забезпечувати мир та безпеку суспільства, ми працюємо над відновленням економіки. Уряд насамперед зацікавлений у поверненні до нормального режиму роботи", сказав Речан.