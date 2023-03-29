Про це інформує NewsMaker.

"Знаю, що є свого роду втома та скептицизм з приводу того, що ми продовжуємо надзвичайний стан. Але треба усвідомлювати, що поряд з нами йде війна, гинуть люди, руйнують інфраструктуру", - сказав прем'єр Молдови Дорін Речан.

Повідомляється, що війна Росії в Україні зачіпає безпосередньо і Молдову: "Уряду потрібні інструменти для оперативного втручання: чи це забезпечення миру та стабільності, чи забезпечення безперервного надання послуг критично важливої інфраструктури".

Нагадаємо, режим надзвичайного стану у Молдові діє з 24 лютого 2022 року - з дня початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.