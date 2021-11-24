До можливого вторгнення РФ треба готуватись усьому суспільству, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ

Про це колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України Ігор Романенко у ефірі програми "Підсумки з Анною Валевською" на каналі Еспресо.TV.



Він відповів на питання ведучої щодо готовності до повномасштабного вторгнення Росії.



"Ми готові наявними силами. Відпрацьовуємо різні сценарії, в тому числі і найгірший, коли РФ може ров'язати широкомасштабні бойові дії. Але треба уявляти, що потенціали воєнні різні, можливості ЗС РФ і наші. І це не означає, що можна закидати шапками такого противника, це означає, що треба всебічно готуватися до такого ведення війни", - заявив він.



Романенко додав, що мають бути готові не лише ЗСУ.



"І можна погодитися, що треба готуватись не лише Збройним силам, а держструктурам і нашому суспільству. Для цього проводяться навчання майже цілий рік, інколи треба проводити ще тренування адміністрацій", - заявив ексзаступник начальника Генштабу.



Він додав, що крім підготовки областей та адміністрацій до умов воєнного стану, треба відпрацьовувати закон про нацсупротив, де частина цього закону стосується тероборони.



"Це означає, що готувати суспільство, залучати до попередньої підготовки - 200 тис. людей. Люди, які пройшли бойові дії на сході, готові долучитись. І треба використовувати цей потенціал. Наша війна - справедлива - її підтримає народ", - підсумував він.

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