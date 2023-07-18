До Нафтогазу приєднали ще три облгази, які раніше належали Фірташу
АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до Регіональної газової компанії (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднали до Групи Нафтогаз
Про це повідомляє пресслужба Газмережі, яка у складі Групи Нафтогаз координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.
"Задля енергетичної безпеки країни Група Нафтогаз сформувала модель стійкої газорозподільної системи й крок за кроком розширює її межі", - прокоментували в Газмережі приєднання чергових фірташевських облгазів.
Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд Газмережі) є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.
Як зазначають в Газмережі, функціонування під управлінням державної компанії передбачає:
- формування гнучкої системи комунікації з клієнтами;
- налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури;
- раціональне використання енергоресурсів;
- забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об’єктів.
Три тижні тому за таким же принципом до складу групи увійшли Київоблгаз, Житомиргаз і Львівгаз. Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ. Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.
- У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа. Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.
- Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та 15 березня правоохоронці повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.
- 25 травня СБУ викрила ще двох керівників облгазів у "справі Фірташа", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України: керівникам Івано-Франківськгазу і Сумигазу оголосили підозри.
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