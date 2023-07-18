До Нафтогазу приєднали ще три облгази, які раніше належали Фірташу

Про це повідомляє пресслужба Газмережі, яка у складі Групи Нафтогаз координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.

"Задля енергетичної безпеки країни Група Нафтогаз сформувала модель стійкої газорозподільної системи й крок за кроком розширює її межі", - прокоментували в Газмережі приєднання чергових фірташевських облгазів.

Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд Газмережі) є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.

Як зазначають в Газмережі, функціонування під управлінням державної компанії передбачає:

формування гнучкої системи комунікації з клієнтами;

налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури;

раціональне використання енергоресурсів;

забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об’єктів.

Три тижні тому за таким же принципом до складу групи увійшли Київоблгаз, Житомиргаз і Львівгаз. Таким же чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ. Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.