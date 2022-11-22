До повного звільнення Миколаївщини залишилось 3 населені пункти, - Кім

Про це він сказав у телеграмі.

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", - йдеться у повідомленні.

Кім також розповів, що наразі триває активне відновлення Миколаївської області та деокупованих територій. Він зазначив, що інші області надали Миколаївській додаткові бригади для відновлення світла. Миколаївщина, своєю чергою, допомагає деокупованому Херсону.

"Також ми допомагаємо Херсону, щоб там швидше з'явилося світло. Надсилатимемо додаткові автобуси, техніку, розмінування. Вся ця справа зараз кипить", - каже голова ОВА.

Він також зазначив, що відбувається запуск реєстрів, що дозволять ЦНАПам повноцінно працювати.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що триває операція на Кінбурнській косі й ЗСУ продовжують боротьбу з ворогом та наголосила про необхідність зберігати інформаційну тишу.

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